Tra sentieri e cascine storiche con la Pro Loco Biella, tante persone all’escursione di Sordevolo FOTO e VIDEO

Tra sentieri e cascine storiche con la Pro Loco Biella, tante persone all’escursione di Sordevolo (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Una bella e calda giornata di sole ha accompagnato i circa 45 partecipanti della camminata messa in piedi dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa.

L’evento, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, ha visto la presenza del presidente Christian Clarizio che, assieme alla guida escursionistica Simona Stirparo, ha accolto la comitiva nel borgo di Sordevolo, da cui è partita l’escursione.

Per l’occasione, si è affrontato un percorso ad anello di circa 5 chilometri tra strade e sentieri panoramici con tappe alla Cascina Paci (Casa Museo Placido Castaldi), Cascina Transcina e Pian dell’Asino.