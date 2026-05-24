Elezioni comunali 2026, i dati dell’affluenza alle 23: Ailoche oltre il 60%, sempre bassa a Salussola e Tavigliano (foto di repertorio)

Si è conclusa la prima giornata delle votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per eleggere i nuovi sindaci.

Alle 23 di oggi, 24 maggio, sono stati diffusi i nuovi dati sull'affluenza delle elezioni nei tre comuni della nostra provincia chiamati alle urne: Ailoche, Salussola e Tavigliano.

Come riportato dal sito Eligendo, ad Ailoche il 63,77% della popolazione ha espresso la propria preferenza in sezione. Un dato in leggero calo rispetto a 5 anni fa che si fermò al 64,47%. A Salussola il 39,93% dei cittadini ha votato, la volta prima addirittura il 56,58%. Infine, a Tavigliano, il dato dell’affluenza si assesta sul 44,88%, è inferiore rispetto al 50,70% della passata votazione.

I seggi resteranno aperti anche lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.