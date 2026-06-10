Nel blu dipinto di blu: a Villa Piazzo un viaggio tra tessuti e tinture naturali dal mondo

Il blu delle antiche coperte biellesi incontra le tradizioni tessili di tutto il mondo. Sabato 13 giugno, alle ore 17, a Villa Piazzo di Pettinengo sarà inaugurata la mostra “Nel blu dipinto di blu”, visitabile tutti i giorni fino al 12 luglio 2026.

L’esposizione nasce all’interno del progetto “Lino in Blu”, frutto della collaborazione tra Pacefuturo, Piccola Fata e Casa Clementina. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del lino e delle fibre naturali, oggi al centro di numerose esperienze europee dedicate alla sostenibilità della filiera tessile.

“Nel blu dipinto di blu” rappresenta l’atto conclusivo della prima fase del progetto e costituisce la sua seconda esposizione pubblica. La precedente mostra, “InBlu”, aveva posto al centro le tradizionali coperte delle valli biellesi provenienti dalle collezioni di Pierangelo Costa e della Casa Museo dell’Alta Valle Cervo, valorizzando un patrimonio tessile profondamente legato alla cultura del territorio.

Nel corso del progetto sono stati inoltre realizzati laboratori didattici rivolti alle scuole primarie, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla conoscenza del lino, delle sue origini e delle sue possibili applicazioni contemporanee.

Pacefuturo guarda a “Lino in Blu” come a un percorso in evoluzione, con l’intento di proseguire e ampliare le attività sia sul fronte della coltivazione del lino negli orti di Villa Piazzo sia in ambito educativo, attraverso nuovi laboratori e momenti divulgativi dedicati alle scuole e alla comunità.

La mostra racconta una storia globale di cui il Biellese è parte integrante. Le tradizionali coperte blu del territorio rientrano infatti in una più ampia cultura internazionale della tintura naturale a riserva.

Il percorso espositivo presenta una preziosa collezione internazionale di tessuti “Blueprints”, proveniente dalla raccolta privata di Willemien Ippel, cofondatrice del Crafts Council Nederland, e dalla collezione di Pacefuturo. I visitatori potranno ammirare manufatti realizzati con differenti tecniche tradizionali di tintura a riserva, tra cui i Batik dell’Asia, gli Adire dell’Africa occidentale, gli Shibori e gli Ikat giapponesi, scoprendo come culture lontane abbiano sviluppato linguaggi decorativi sorprendentemente affini.

Accanto ai tessuti storici sarà presentata anche una rilettura contemporanea della tradizione biellese: una coperta in lino tessuta a mano nel laboratorio di Pacefuturo e tinta da Sissi e Stefano di Casa Clementina con guado coltivato a Villa Piazzo. L’opera rappresenta l’incontro tra ricerca, sostenibilità e recupero delle competenze artigianali locali, ponendosi come ponte tra saperi antichi e pratiche contemporanee.

Il percorso si completa con due opere tessili contemporanee realizzate dagli artisti Loes Leatemia, dall’Olanda, e Pierangelo Costa, dall’Italia, che reinterpretano il linguaggio del tessile attraverso sensibilità e tecniche attuali, offrendo nuove prospettive sul rapporto tra materia, colore e innovazione.

La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra territorio, biodiversità e saperi tradizionali, valorizzando pratiche produttive rispettose dell’ambiente e capaci di creare connessioni tra generazioni e culture differenti.

NEL BLU DIPINTO DI BLU

Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi

Inaugurazione: sabato 13 giugno 2026, ore 17

Periodo di apertura: dal 13 giugno al 12 luglio 2026

Orari di visita: tutti i giorni, dalle 9 alle 19

Luogo: Villa Piazzo, via Gian Battista Maggia 2, Pettinengo