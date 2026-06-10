Furto e tentato colpo ai supermercati di Biella e Gaglianico con fuga in auto (foto di repertorio)

Furto in un supermercato di Biella. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 9 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un giovane avrebbe rubato generi alimentari e, una volta superate le casse, sarebbe fuggito a bordo di un’auto, condotta da una donna.

Un episodio simile si è verificato diverse ore dopo nel comune di Gaglianico: in questo caso, due uomini avrebbero tentato il colpo all’interno di un’attività commerciali ma, una volta sorpresi, si sarebbero allontanati con un veicolo senza nulla asportare. Su entrambi i casi gli accertamenti di rito sono affidati ai militari dell’Arma.