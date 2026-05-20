Biella è capitale dell’inclusione per i 30 anni di ASAD Biella

Ci sono ricorrenze che meritano di essere celebrate e ricordate come parte della storia e del DNA di una comunità.

I 30 anni di Asad Biella rappresentano una di queste: sabato 16 maggio allo stadio Pozzo Lamarmora la memoria è andata indietro di qualche anno, rievocando i dolci ricordi delle emozione generate dalle tre edizioni dei Giochi Nazionali Special Olympics.

Il cuore dello sport cittadino stavolta non si è animato per una gara, ma per festeggiare i 30 anni di Asad Biella, la realtà sportiva-sociale che dal 1996 promuove la pratica dell’attività sportiva per le persone di ogni età con disabilità intellettiva. Per celebrare al meglio la ricorrenza Asad si è regalata un evento speciale: la staffetta “100x1000 insieme per far correre i nostri sogni”.

100 staffettisti in rappresentanza di aziende e community biellesi hanno corso ognuno per 1 chilometro, uniti dal desiderio di una comunità più inclusiva e da un nobile scopo: finanziare le trasferte dei Giochi Nazionali invernali di Ovindoli e di quelli estivi di Lignano Sabbiadoro, che da oggi a domenica 24 maggio vedranno tra i team protagonisti anche Asad Biella, presente con una delegazione di 150 atleti.

Lo slogan dei 30 anni di Asad è stato “Since 1996”, una frase simbolica che ha griffati le nuove divise prodotte dall’azienda biellese V2.

Per un giorno, e non è il primo da quando 30 anni fa iniziò l’avventura di Asad Biella, la città laniera è stata la capitale dell’inclusione, una parola che nel 1996 era solo un’idea, un sogno di pochi visionari tra i quali Charlie Cremonte, ma che oggi è realtà. E lo dimostra anche la presenza ai festeggiamenti di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha ricordato con affetto gli inizi della storia targata Asad Biella. E l’intervento di Alessandra Locatelli, Ministro della disabilità della Repubblica Italiana, che ha voluto inviare un messaggio al team Asad.

Tanti i momenti da ricordare: le lacrime di Charlie Cremonte, presidente e fondatore di Asad Biella, che ha ringraziato atleti, famiglie e partner che hanno accompagnati tre decenni di storia. La frazione di staffetta corsa da Emanuele Ramella Pralungo, presidente della provincia di Biella e dal sindaco di Biella, Marzio Olivero, che ha consegnato una pergamena celebrativa a Cremonte con tanto di dedica rivolta ad Asad.

La gioia e l’emozione di Michele Colombo: il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha parlato in modo entusiasta di una nuova avventura che lo vede protagonista. «Ho deciso di entrare a far parte della squadra di pallavolo unificata dell’Asad Biella come atleta partner. Non sapevo cosa aspettarmi da questa esperienza, ma dopo averla iniziata mi sono reso conto di ricevere a ogni allenamento molto più di quello che io do. Una sensazione unica, che spiega quanto Asad sia portatrice di valori nobili».

Infine il momento che ogni atleta Special Olympics attende a ogni gara, il giuramento, letto con cuore e orgoglio dall’atleta Daniela Ippolito dopo l’atto solenne dell’inno d’Italia e la sfilata del team che parteciperà ai Giochi Nazionali: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Asad Biella, la storia continua... E prosegue anche grazie al sostegno di chi è stato vicino ad Asad anche in questa occasione: Coca Cola HBC, Banca Simetica, V2 Brand, Sportiva Mente Scs, Successori Reda, Generalfinance, Treeffe costruzioni edili, Biella Running &friends, Ilario Ormezzano Sai, Banca Sella, Biella Rugby Club, Iltec srl, Monteleone Trasporti, Unione Industriale Biellese, Lauretana, Vitale Barberis canonico, Lam srl, Menabrea spa.

Con l'importante contributo di Fondazione CR Biella, il sostegno economico e patrocinio della Provincia di Biella e del Comune di Biella, il patrocinio della Regione Piemonte e il contributo dei comuni di Candelo, Ronco Biellese e Muzzano. Senza dimenticare l’ente partner Cascina Oremo.