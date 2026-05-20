Golf Cavaglià, Silva e Pautasso trionfano nel Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra FOTO

Domenica scorsa il Golf Club Cavaglià ha ospitato il Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus, gara su 18 buche Stableford in tre categorie. Oltre settanta i partecipanti, che hanno contribuito alla raccolta fondi a favore della onlus novarese, impegnata in progetti per i giovani in età scolare.
In prima categoria, primo lordo a Rohan Jay Silva, del Golf Cavaglià, con 34 punti. Primo netto Luigi Pautasso, Cavaglià, con 40, seguito da Roberto Revel con 36 e Daniele Tonso con 35. In seconda categoria successo per Lorenzo Vada, Lecco, con 42 punti, davanti ad Angelo Tresoldi, Robinie, e Michele Burgay, Cavaglià, entrambi a 39. In terza categoria primo netto a Gianmario Re Fraschini, Lecco, con 41, davanti a Maria Jose’ Delfino, Cavaglià, con 41, e Roberta Ceruti, Laghi, con 40. Premio Ladies a Erica Damiolini, Laghi, con 38.
Sabato si è invece disputato il Green Pass Card Trophy, gara Stableford singola su 18 buche, con circa cento partecipanti. In prima categoria, primo lordo ancora a Rohan Jay Silva, Cavaglià, con 32 punti; primo netto Gianni Massaglia, Cavaglià, con 38. In seconda categoria successo per Giuseppe Lazzarotto, Castellaro, con 43 punti, mentre in terza si è imposto Davide Colnago, Laghi, con 44. Premio Ladies a Valeria Furlan, Cavaglià, e premio Seniores a Simone Petrarca, Laghi.
Nel prossimo fine settimana il Golf Club Cavaglià proporrà tre appuntamenti agonistici: giovedì The Midweek Challenge by Bluvacanze, sabato il Memorial Mario Marcianesi by M&A e domenica la prima edizione della gara “Ricordando Beppe”. Sono inoltre aperte le iscrizioni per il 12° Campionato Biellese di Doppio Trofeo Lauretana, in programma martedì 2 giugno.