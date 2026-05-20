Masserano capitale del cross country giovanile: Riverosse protagoniste FOTO

Grande spettacolo domenica 17 maggio a Masserano, in frazione Cacciano, dove si è disputata la seconda prova del Challenge Giovanissimi Piemonte, organizzata dalla società Riverosse.

La manifestazione ha richiamato centinaia di giovani atleti, impegnati su un tracciato tecnico e spettacolare, preparato dallo staff organizzativo. Ogni categoria ha affrontato un percorso differente, con ostacoli, passaggi tecnici e difficoltà calibrate in base all’età dei partecipanti, in pieno stile cross country.

Il pubblico ha assistito a gare avvincenti e combattute, con i portacolori delle Riverosse ancora una volta in evidenza. A distinguersi sono stati in particolare Tommaso Mersi, categoria G4, e Andrea Comazzo, categoria G5, entrambi vincitori con oltre 30 secondi di vantaggio sui rispettivi inseguitori.

Buone prestazioni anche per gli altri giovani atleti della società, a conferma del lavoro svolto durante gli allenamenti e della preparazione tecnica del gruppo.

Le Riverosse continuano così a distinguersi non soltanto per i risultati sportivi, ma anche per i valori trasmessi ai ragazzi: amicizia, spirito di squadra, rispetto e passione per lo sport. Un gruppo capace di formare giovani atleti e, allo stesso tempo, di creare una squadra unita dentro e fuori dal percorso di gara.

Un ringraziamento è stato rivolto al presidente Marco Benetel per l’organizzazione dell’evento e la realizzazione del tracciato. Riconoscenza anche agli allenatori Andrea e Genny, impegnati nella preparazione dei ragazzi, e ai volontari che hanno contribuito alla gestione del bike park e alla buona riuscita della manifestazione. Un grazie, infine, alle famiglie e ai genitori, sempre presenti nel sostenere i giovani atleti durante allenamenti e gare.

Grazie ai risultati ottenuti, le Riverosse consolidano il primo posto nella classifica generale del Challenge Giovanissimi Piemonte con 100 punti.

I risultati degli atleti Riverosse

Categoria G2

Giorgio Benanchiatti – 10° posto

Riccardo Trudu – 16° posto

Categoria G3

Simone Mastrapasqua – 2° posto

Diego Zaccagnini – 12° posto

Categoria G4

Tommaso Mersi – 1° posto

Pietro Benanchietti – 2° posto

Pietro Vercelloni – 6° posto

Categoria G5

Andrea Comazzo – 1° posto

Leonardo Zumella – 3° posto

Francesco Guarino – 5° posto

Leonardo Dalla Vecchia – 6° posto

Leonardo Mattiazzo – 8° posto

Categoria G6

Matteo Masieri – 21° posto

Ludovico Milesi – 25° posto

Categoria PG

Giorgia Mastrapasqua

Lorenzo Mersi