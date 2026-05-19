Scuola Pallavolo Biellese, si chiude la stagione del vivaio

Cala il sipario sulla stagione 2025/26 del settore giovanile. La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può ora concentrarsi solo sui playoff della prima squadra.

L’ultimo atto lo ha recitato il Lanificio di Sordevolo SPB, impegnato a Torino nel terzo turno del girone regionale della categoria Under13. Alla palestra “Manzoni” di corso Svizzera è arrivata una netta sconfitta per 3-0, maturata contro il solito ottimo Volley Parella.

Un ko che comunque non cancella la straordinaria annata sportiva del gruppo allenato da coach Leonardo Nicolo, con l’assistenza tecnica di Simone Marangio. Al PalaPajetta rimangono appesi i gagliardetti del doppio titolo territoriale dell’area Ticino-Sesia-Tanaro, conquistati dal Lanificio di Sordevolo SPB sia nel campionato “regolare” che nel torneo 3-vs-3.

UNDER13

Under13 Fase regionale – 3° giornata

Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 3-0

(25-10/25-22/25-20)

Coach Leonardo Nicolo: «È stata davvero una grande stagione per i ragazzi di queste annate, e il trionfo in due campionati territoriali ne è la chiara dimostrazione. Siamo riusciti ad avanzare fino alle fasi regionali, dove abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con realtà molto forti. Ne siamo usciti a testa alta, combattendo in ogni singola gara del girone e credendoci fino all’ultimo scambio. Non posso far altro che ringraziare la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti per avermi affidato questa squadra, ma anche coach Simone Marangio per i preziosi consigli e – ultimi ma non per ultimi – questi fantastici ragazzi. Davanti a loro attendono ancora tantissime stagioni, possono migliorare ulteriormente e il futuro è tutto dalla loro parte. Forza ragazzi! Ora ci godiamo un po’ di meritato riposo».

Aggiunge coach Simone Marangio: «Il campionato dell’Under13 di per sé è stato abbastanza corto, la regular season piuttosto concentrata. Per noi e per la società si è rivelato utile: ci siamo fatti un’idea sul valore dell’annata. Il gruppo in questione era abbastanza eterogeneo: la squadra non si allenava insieme, ma univa vari elementi che – per esigenze personali, di percorso individuale e di collettivo - hanno affrontato percorsi diversi all’interno della stagione. Il dato positivo? Chi era più “esperto” ha dimostrato una buona capacità nel prendere in mano le situazioni, guidare il gioco e aiutare chi invece ha iniziato da poco. Quelli che sono partiti dopo si sono rivelati altrettanto capaci di alzare il livello tecnico e agonistico rispetto alle prime uscite. Il cammino positivo del gruppo giovanile è un dato di fatto e, soprattutto nel contesto provinciale, ci ha premiato con due affermazioni importanti nel campionato TST. A quell’età i trofei non sono fondamentali né decisivi, ma rimane il risultato e la soddisfazione per i ragazzini. Sono agli albori della propria carriera e possono ancora fare tanto. Il merito va a coach Leonardo Nicolo, che è stato il loro riferimento».

Conclude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «La stagione del gruppo non può che definirsi positiva, sia per i risultati ottenuti nel territoriale che per la successiva fase regionale. Abbiamo più che onorato un girone molto difficile, considerando il livello delle avversarie torinesi. Siamo contenti, è la base da cui si riparte per la prossima stagione. Questo gruppo rappresenta il fiore all’occhiello del nostro ottimo vivaio, ed è senz’altro interessante in ottica futura. Siamo all’inizio di un percorso che ci auguriamo possa essere positivo».