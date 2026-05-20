Candelo, Centro estivo per l'infanzia: 56 i posti disponibili

Il Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia, che il Comune di Candelo attiverà nel mese di luglio 2026, nasce dall’ascolto delle famiglie, delle loro esigenze quotidiane e del bisogno di sapere che i bambini potranno essere accolti, anche durante l’estate, in un luogo sicuro, educativo e sereno.

Dal 1° al 25 luglio, alla scuola dell’infanzia di via XXV Aprile, saranno disponibili fino a 56 posti per bambini dai 3 ai 6 anni, con servizio a tempo pieno, mensa inclusa e fasce orarie flessibili, pensate per agevolare l’organizzazione lavorativa dei genitori.

«Ogni estate incontro famiglie che vivono luglio con preoccupazione: genitori che cercano soluzioni, che fanno incastri impossibili tra lavoro, nonni, turni e gestione dei figli – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo –. Ecco perché credo profondamente che un centro estivo non sia semplicemente un servizio. È un modo concreto per dire alle persone: il Comune c’è. Per i bambini significa continuare a crescere attraverso il gioco, le relazioni, le emozioni e la scoperta. Per i genitori significa sentirsi meno soli. Per noi amministratori significa prenderci cura della comunità nei suoi bisogni più veri, quelli quotidiani, spesso silenziosi ma fondamentali. Ogni volta che investiamo sull’infanzia stiamo scegliendo che tipo di paese vogliamo essere: un paese che accompagna, sostiene e costruisce opportunità».

Aggiunge il sindaco di Candelo Paolo Gelone: «Con questo Centro Estivo vogliamo offrire non solo un supporto concreto alle famiglie, ma anche un ambiente sereno e stimolante in cui i bambini possano vivere esperienze importanti per la loro crescita».

Il servizio sarà organizzato nel rispetto delle normative regionali e sanitarie vigenti, garantendo assistenza educativa, animazione, refezione scolastica e pulizia degli spazi.

Il termine per le iscrizioni è fissato a giovedì 28 maggio 2026, alle 12.30.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie residenti, alle situazioni segnalate dai servizi sociali e ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Candelo, con l’obiettivo di mantenere una proposta accessibile, inclusiva e vicina ai bisogni reali del territorio.