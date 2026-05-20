San Secondo Bennese domina la gara di categoria C a coppie

La seconda selezione valida per il campionato italiano di categoria C a coppie dell’Alto Piemonte premia la San Secondo Bennese, società che ha anche organizzato la gara.

Alla competizione hanno preso parte 42 formazioni. Finale tutta nel segno della società di casa, con il successo della coppia formata da Marco Andreoletti e Roberto Loro, davanti ai compagni Gianni Ramasco e Paolo Bianchetto.

Terzo posto per la Crescentinese, con Francesco Boffo e Pier Luigi Tarasco, e per la San Secondo Bennese, rappresentata da Gilberto Botta e Daniele Farinone.

La gara è stata arbitrata da Sergio Tamagno e Paolo Carrera.