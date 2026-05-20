Sardegna Rally Raid, ottimi risultati per Rally & co FOTO

Prestazione da incorniciare per gli alfieri della scuderia Rally & co alla seconda tappa del campionato italiano cross country disputatasi ad Olbia per il Sardegna rally raid .



Dopo due tappe e oltre 500 km cronometrati sulla durissime strade sarde Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki jimny sono 1° di gruppo TH, 7°assoluti e 2° assoluti tra le autovetture.



Non sono stati da meno (pur con alcuni guai meccanici) Gianluca Morra e Stefano Tironi che sulla Suzuki vitara derivata dalla serie agguantano il 1° di gruppo T2 terminando 10° assoluti 4° tra le auto.



"Gara bellissima e molto selettiva -dicono i protagonisti- immersa in un ambiente unico e mozzafiato come solo la Sardegna può offrire"



Prossimo appuntamento dal 25 al 28 giugno per l'italian Baja a Pordenone .