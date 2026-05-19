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Running e Trail | 19 maggio 2026, 17:40

GS Favaro, grande prova a Trento di Corrado Vallivero

GS Favaro, grande prova a Trento di Corrado Vallivero

GS Favaro, grande prova a Trento di Corrado Vallivero

Grande prestazione per Corrado Vallivero del Gruppo Sportivo Favaro. Il runner biellese ha ottenuto una buona prova sulle lunghe distanze ottenendo un buon punteggio nella gara disputata ad arco nella città di Trento. Nemmeno la neve ha fermato l'entusiasmo dell'atleta che ha ottenuto il plauso della società sportiva.

g. c.

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