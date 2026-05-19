Scomparso da quasi una settimana in alta Valsesia, cane ritrovato vicino al fiume e tratto in salvo

Mercoledì 13 maggio si è perso il cane Lupin nei pressi del Rifugio Pastore, in alta Valsesia.

Dopo svariati tentativi di cercarlo non si hanno più avuto ulteriori informazioni. Nella giornata odierna, durante un addestramento programmato con sistemi a pilotaggio remoto, è stato trovato, con il sistema drone matrice 4t in dotazione in combinazione con il software di riconoscimento Adiat, un’anomalia nei pressi del fiume Sesia all’interno di un profondo dirupo.

Verificata l’anomalia con la telecamera del sistema ad alta risoluzione si è individuato il cane, accucciato, in una cengia ai lati del fiume. I militari hanno poi organizzato una calata su corda e con non poche difficoltà sono riusciti a imbragare il cane e a trarlo in salvo.

Proprio quest’ultimo, molto provato e con ferite alle zampe, è stato recuperato tramite paranco ed accompagnato presso la sede del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dove lo aspettavano i proprietari.