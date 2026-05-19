Medaglie d’oro e di bronzo, trionfo tricolore per la FL-MuayThai Team di Fabio Lavecchia

Trionfo tricolore per la FL-MuayThai Team di Fabio Lavecchia. Domenica a Rozzano, in provincia di Milano, due atleti della scuola biellese si sono aggiudicati il titolo nazionale nelle finali di categoria. “Un anno dopo l’esperienza a Bari, un grande passo avanti” è il commento di Lavecchia. Rayan Salhi (12 anni) si è laureato campione italiano di Muay Thai e di Figth Code Tecnica. Enorme il risultato sportivo del giovanissimo atleta, che in semifinale ha sconfitto un pari età imbattuto in venti match, per poi raccogliere il meritato successo nell’ultima sfida.

Grande soddisfazione anche per Nelson Tocino, diventato campione italiano di Muay Thai contatto leggero nella categoria - 63 kg. Molto onore pure per Giulio Piva, categoria - 75 kg, che ha combattuto pur essendo febbricitante e riuscendo comunque a passare un turno. “Un combattente vero, che dà lustro a tutti noi, perché ha affrontato gli avversari senza essere nelle condizioni ideali - commenta Lavecchia al termine della fase finale della competizione -. Torniamo a casa con tre medaglie d’oro e una di bronzo, ottenute contro avversari di grande valore e di livello nazionale. Una vittoria che moralmente è di tutto il gruppo, non solo di Tocino e di Salhi, che certo sono stati bravissimi. La squadra continua a crescere e a diventare sempre più numerosa. Avanti così”.