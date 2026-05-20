Amron Team al Monte Fenera Trail: i risultati degli atleti biellesi FOTO

Sabato 16 maggio, a Valduggia (VC) è andata in scena la prima edizione del Monte Fenera Trail, che ha subito accolto un buon numero di partecipanti sui 3 percorsi in programma.
Su tutti i tracciati Amron Team era presente con i suoi atleti:
Sulla distanza più lunga, 33km e 1900 m D+, con 150 atleti al via, buona prestazione di Diego Faedo, che chiude al 15° posto assoluto.
Sulla distanza di 15km e 800 m D+, con quasi 200 runners, ben si è comportato Marco Prina Cerai, 49° assoluto.
Buoni risultati di Sabrina Martelli sulla Urban trail di 6km e 200 m D+.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 23 maggio, al Trail del Favé.