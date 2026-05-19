Valle Elvo, sequestrati 60 grammi di hashish: arrestato un giovane biellese

I Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore hanno arrestato un ventenne residente in Valle Elvo, trovato in possesso di oltre 60 grammi di hashish.

Il giovane è stato notato qualche giorno fa durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto riferito dall’Arma, alla vista dell’auto di servizio avrebbe manifestato segni di nervosismo e, alla richiesta di esibire un documento, avrebbe tentato di evitare l’identificazione.

I militari lo hanno visto abbassarsi tra alcune auto in sosta e nascondere in un’aiuola un barattolo estratto dallo zaino. Il contenitore è stato recuperato: al suo interno c’erano circa 60 grammi di hashish suddivisi in vari pezzi e un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso di rinvenire ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto trovato, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, informando il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Biella.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: l’indagato, da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva, potrà presentare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.