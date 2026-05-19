Claudio Borroni torna a Biella con “Viaggio nel mondo del jazz” FOTO

Martedì 19 maggio Claudio Borroni torna sul palco del Biella Jazz Club. Il cantante varesino sarà accompagnato dal quintetto formato da Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Tarcisio Olgiati al sax e Tommy Bradascio alla batteria.

Borroni arriva a Biella con un nuovo repertorio e con il progetto musicale “Viaggio nel mondo del jazz”, un itinerario sonoro attraverso lingue, ritmi ed emozioni provenienti da diversi Paesi. In scaletta brani legati ad Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Brasile, Giappone, Stati Uniti e Italia.

Il concerto racconta l’evoluzione di un genere nato negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento e poi capace di assorbire tradizioni, sonorità e sensibilità dei territori in cui si è diffuso. Non una semplice esecuzione di standard, ma un mosaico culturale che conferma il jazz come linguaggio ormai universale.

Un messaggio che trova casa anche nel Biellese, dove da circa sessant’anni il jazz ha messo radici a Palazzo Ferrero.

Martedì 26 maggio è invece atteso il gruppo “Jazzeira” Brazilian Jazz Quartet, con il sound verde-oro della band brasiliana.