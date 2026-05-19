Il filo d’oro della logistica italiana. Monteleone Trasporti e M&M Log protagonisti a Transpotec Logitec FOTO

Quattro giorni importanti, formativi ed estremamente produttivi. L’edizione 2026 di Transpotec Logitec ha riunito nei padiglioni di Fiera Milano i protagonisti principali dei settori del trasporto e della logistica.

Tra di essi non potevano mancare Monteleone Trasporti e M&M Log, presenti con i loro stand all’interno del Logistic Village organizzato da FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali). Le aziende biellesi hanno approfittato del grande evento per fare networking, confrontarsi con i fornitori ed entrare in contatto con la committenza.

Il tema scelto da FIAP è stato quello del kintsugi, l’arte giapponese di unire i frammenti di porcellana con l’oro. Una metafora perfetta per la logistica italiana, che deve saper connettere e rendere fluide le filiere per garantire competitività al sistema.

A portare i saluti del Governo alla cerimonia di apertura è stato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. I rappresentanti istituzionali che hanno partecipato a Transpotec Logitec sono stati numerosi: oltre a svariati membri del Parlamento - Europeo e Italiano - e delle Regioni, tra cui il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Quest’ultimo ha partecipato alla giornata conclusiva per prendere parte al panel “Logistica ed Energia: la transizione delle filiere produttive”. Un tavolo molto “biellese”, perché insieme a lui era presente Federico Maio, CEO di Monteleone Trasporti e M&M Log nonché consigliere nazionale e presidente provinciale di FIAP.

Al tavolo si è discusso del sistema europeo di controllo delle emissioni di CO2 (ETS - Emissions Trading System) e di come la transizione energetica stia ridisegnando la struttura dei costi del trasporto, imponendo scelte tecnologiche sempre più urgenti. I costi non ricadono solo sugli operatori, ma si trasferiscono lungo tutta la filiera: committenza e operatori possono governarla insieme, e non subirla.

Son stati tanti i temi affrontati al salotto del Logistic Village, comprese le sfide attuali del comparto. Le partnership tra committenti e operatori, le infrastrutture, il futuro del trasporto e l’evoluzione di un nuovo modello di leadership che sappia adattarsi ai cambiamenti. Dalle discussioni è emersa la necessità di un dialogo tra associazioni di categoria e istituzioni per affrontare la carenza di autisti, magazzinieri qualificati e figure tecniche specializzate.

La logistica costituisce infatti una fetta sempre più importante dell’economia nazionale, una leva strategica per la crescita dei territori, la competitività delle imprese e lo sviluppo delle filiere produttive. Allo stesso modo, è decisiva per l’export e la competitività dell’Italia sul mercato mondiale.

Monteleone Trasporti e M&M Log lo sanno bene. I numeri lo raccontano: oltre 14 milioni di km percorsi ogni anno, 245 veicoli su strada, quasi 70.000 m² di magazzino tra stoccaggio e movimentazione, oltre 11 milioni di colli movimentati annui e una rete di filiali e partner internazionali per servire i clienti oltre i confini italiani. Due realtà che non si sono limitate a partecipare alla fiera: ci sono andate per crescere, aggiornarsi e portare al territorio biellese tutto ciò che il settore ha da offrire. Una logistica forte ha ricadute positive sull’intero sistema economico locale.

Transpotec Logitec 2026 si chiude con una certezza: la logistica italiana non è più un settore di supporto. I 643 miliardi di euro dell’export nazionale nel 2025 rappresentano un nuovo record. L’Italia è la seconda manifattura d’Europa: crea prodotti che il mondo vuole acquistare. Nel kintsugi, il filo d'oro non nasconde le fratture: le valorizza. Nella logistica italiana, quel filo sono gli operatori come Monteleone Trasporti e M&M Log: ogni giorno muovono, connettono e consegnano il valore che l'Italia produce. Perché la logistica non è soltanto un servizio operativo, ma un asset strategico per la competitività e la sovranità economica del Paese.