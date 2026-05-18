Futuro della montagna, Uncem Piemonte fa tappa a Valdilana

La Giunta Uncem Piemonte, guidata da Roberto Colombero, avvia una serie di incontri pubblici sul territorio. Il primo appuntamento è in programma oggi, lunedì 18 maggio, alle 18, all’Asilo Cerino Zegna di Valdilana.

L’iniziativa è aperta a studenti, sindacati, associazioni, imprese, amministratori e cittadini. Al centro del confronto ci saranno il futuro delle aree montane, il ruolo delle Unioni montane e le prospettive di collaborazione tra Comuni.

«È importante dialogare sul futuro dei territori, mettendo in relazione sindaci, imprese, esperti, cittadini e comunità – sottolinea Roberto Colombero –. Questi sono solo i primi eventi pubblici, ma ne seguiranno altri in tutto il Piemonte. Dobbiamo capire cosa proporre alla Regione per rafforzare le Unioni: una legge, certo, ma soprattutto un lavoro di accompagnamento territorio per territorio».

Per Colombero, norme e finanziamenti rappresentano solo una parte di una strategia più ampia. «Quello che garantisce futuro ai Comuni, alle comunità, ai territori e alla montagna è la coesione che nasce dall’incontro e dal dialogo. Nessuna fusione dei Comuni, ma una collaborazione strutturale e istituzionale sulle funzioni fondamentali, rafforzando le Unioni montane, che oggi sono un enorme patrimonio del Piemonte».

L’obiettivo, spiega Uncem Piemonte, è entrare nel merito delle criticità e delle potenzialità della cooperazione intercomunale, sostenendo le Unioni montane nel loro funzionamento e nella capacità di generare sviluppo socio-economico.