Scuola Pallavolo Biellese, chiusura con stile per la Serie D

Un’altra formazione della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti termina la sua annata sportiva, e lo fa con stile.

Nonostante un verdetto già arrivato, la M-AppHotel SPB ha comunque voluto salutare la Serie D con una vittoria elettrizzante: sotto di due set a Torino – contro il Reba Volley – i giovani arancioblù hanno completato una formidabile rimonta, imponendosi 3-2 al tie-break. Non cambierà nulla, ma questa affermazione di carattere è la degna conclusione di una stagione di crescita, per un gruppo di ragazzi composto in larga parte da Under17.

Serie D Girone A – 26° giornata

Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Poli Reba Volley – M-APPHOTEL SPB 2-3

(25-13/25-23/22-25/17-25/7-15)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 1, Grosso 5, Shapkin 5, Ressia 9, Petrache 8, Benanchietti 8, Rolando 7, Colombara 13, Pietropoli, Vigna, Caligaris, Ramella Pezza P. (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «I ragazzi sono stati straordinari. Per l’ennesima volta abbiamo constatato un’ottima prestazione di squadra, in cui il risultato finale è figlio dell’apporto di tutti. Gli ingressi dalla panchina, i cambi ruolo: in tanti hanno contribuito a compensare le lacune del momento, e questo per me è il vero valore della squadra che – con il passare del tempo – è venuto fuori. Ci siamo tolti una gran bella soddisfazione, su un campo molto difficile. Non a caso nei primi due set, come già accaduto in precedenza, abbiamo faticato ad adattarci alla ricezione: per una squadra giovane come la nostra è sempre molto difficile farlo su un campo piccolo come quello di Torino. Una volta prese le misure su quel fondamentale, e trovando finalmente un equilibrio sulle scelte di muro, siamo riusciti a ribaltare una partita che si era incanalata nel peggiore dei modi. La gara è diventata emozionante, il risultato finale ancora più gustoso. Al lavoro di squadra e al contributo della panchina si aggiunge la grande disponibilità di chi è entrato e poi uscito, senza mai abbassare il livello del gioco. Siamo veramente soddisfatti e io sono orgoglioso del percorso dei ragazzi. Il finale di stagione ci ha premiato, ma le prestazioni belle si erano viste anche in tante sconfitte: conseguite degnamente e giocando un’ottima pallavolo, pur pagando lo scotto della giovane età, dell’inesperienza e della mancanza di fisicità. Settimana dopo settimana si è apprezzata a pieno la bontà del percorso, e finalmente siamo riusciti a toglierci anche qualche soddisfazione nel punteggio. I ragazzi devono essere contenti e consapevoli della crescita, io posso soltanto ringraziare loro e la società per l’opportunità – concessa a un gruppo molto giovane – di disputare un campionato regionale. I dirigenti sono sempre stati vicini alla squadra, i ragazzi hanno lavorato, accettato consigli e si sono messi in gioco. Non hanno mai mollato».