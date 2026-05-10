Pallavolo, Serie D femminile: Tollegno chiude secondo e vola ai play-off

Si chiude nel migliore dei modi la regular season del Gruppo Sportivo Tollegno che, nell’ultima giornata del campionato di Serie D femminile, supera il Settimo Torinese con un netto 3-0. Un successo pesante, che vale non solo i tre punti, ma anche la certezza del secondo posto in classifica e l’accesso ufficiale ai play-off promozione.

La partita si apre con un avvio deciso delle padrone di casa. Nel primo set il Tollegno parte forte, portandosi subito sul 6-0, poi allunga fino al 13-3 e gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà. Le biellesi amministrano il margine anche nella fase finale del parziale, chiudendo sul 25-16.

Più combattuto il secondo set, con le ospiti capaci di restare in partita fino al 17-17. Nel momento decisivo, però, il Tollegno cambia passo, trova il break che indirizza il parziale e si impone 25-18.

Il terzo set è il più equilibrato. Il Settimo prova a riaprire la gara e costringe le padrone di casa a lottare punto su punto fino alle battute conclusive. Nei momenti decisivi, però, il Tollegno mantiene lucidità e concretezza, chiudendo 25-23 e dando il via alla festa per un risultato di grande valore.

Grande soddisfazione in casa societaria per un traguardo significativo: al secondo anno nella categoria, il club è riuscito a consolidare il proprio percorso di crescita fino a conquistare l’accesso alla fase post-season. «Siamo estremamente contenti per questo risultato», fanno sapere dalla dirigenza, sottolineando il lavoro svolto dal gruppo nel corso della stagione.

Con il secondo posto ormai conquistato, l’attenzione si sposta ora sui play-off, dove il Tollegno si presenterà con entusiasmo e ambizione.

Classifica finale:

Ticino Volley Team 67; Tollegno e Vivienergia Scurato 64; Lilliput Pallavolo 58; Fortitudo Zanardi 51; Volley San Paolo 48; Pallavolo Settimo 40; Graphic Idea Montanaro 31; Sammaborgo e San Rocco Volley 27; Virtus Biella 24; Arredo Frigo Acquiterme 23; Igor Volley Trecate 17; Next Vpt Zone Safa 2000 5.