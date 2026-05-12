Under 17 Trofeo Ziccio, derby all’Occhieppese: TeamVolley battuta 3-0

Netta vittoria per l’ASD Occhieppese Pallavolo nel derby Under 17 del Trofeo Ziccio disputato domenica 10 maggio alla palestra comunale Schiapparelli. La formazione guidata da coach Di Lonardo ha superato la Generali Biella Via Carso TeamVolley con un convincente 3-0, imponendosi con i parziali di 25/16, 25/20 e 25/19.

Le occhieppesi hanno approcciato bene la gara, controllando con autorità il primo set grazie a un buon ritmo di gioco e a una maggiore precisione nei fondamentali. Nel secondo parziale è invece arrivato un leggero calo di attenzione, accompagnato da qualche errore di troppo al servizio, che ha permesso alle avversarie di restare in partita. Determinante, in quel momento, il doppio cambio Zampieri-Giordanetti, che ha dato nuova energia e stabilità alla squadra consentendo all’Occhieppese di riprendere in mano il match.

Anche il terzo set è stato gestito con lucidità dalle padrone di casa, che hanno mantenuto il vantaggio fino alla chiusura finale, conquistando così il derby biellese con merito. Tra le migliori realizzatrici Ferraris e Franco, entrambe autrici di 7 punti, seguite da Benini con 6 e Zampieri con 5.

Tabellino

ASD Occhieppese Pallavolo: Faraci 2, Zampieri 5, Romeo 4, Franco 7, Ciko 2, Benini 6, Spina 1, Scaramal 1, Giordanetti 1, Ferraris 7, Monteleone L1, Noaca L2. Zacchi n.e.