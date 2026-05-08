Scuola Pallavolo Biellese, ultimo giro di valzer della stagione regolare

Ultima giornata di stagione regolare per le formazioni di punta della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Maggio sarà il mese cruciale per la Ilario Ormezzano Sai SPB. La prima squadra chiude il campionato di Serie C sabato alle 20.30 con la lunga trasferta in Val Maira, sul campo del Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca . Un avversario giovane, formazione di riferimento del vivaio del Cuneo Volley e composta da elementi che di recente hanno vinto il titolo regionale Under19. Già all’andata gli arancioblù dovettero sudare per cinque set: il test ideale per avvicinarsi ai playoff.

Questi si disputeranno sabato 16, 23 e 30 maggio, con formato triangolare. Nel primo turno si affronteranno la terza e la quarta in classifica (ancora da definire), quindi seguirà la trasferta della Ilario Ormezzano Sai SPB sul campo della quarta, per chiudere con il match casalingo dei biellesi contro la terza. Già certa del proprio destino, la M-AppHotel SPB è determinata a terminare con onore il percorso in Serie D regionale. Niente più calcoli o pressioni: solo la voglia di mettere una ciliegina sulla crescita di un gruppo giovane e futuribile. I ragazzi di coach Simone Marangio saranno impegnati a Torino contro il Reba Volley , primo servizio domenica alle 18.30 alla “Manzoni” di corso Svizzera.

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Chiudiamo la regular season con il secondo posto già acquisito, ma come sappiamo la classifica ora non conta più nulla. Ai playoff ripartiremo da zero e – come dice coach Zanardo – inizierà un nuovo campionato. Sabato a Busca ci attenderà un test impegnativo, contro i campioni piemontesi Under19: una squadra giovane, forte atleticamente e molto ben organizzata. Non sarà una formalità, né una semplice passerella. Affrontiamo un gruppo esuberante e che gioca un’ottima pallavolo. Questa per noi è l’occasione di affinare condizione e mentalità in vista dei prossimi impegni, in cui in palio ci sarà la promozione. La testa rimane a Busca: dobbiamo approcciare alla gara come se fosse una finale e intanto attendere, per capire chi incontreremo ai playoff».

Aggiunge il centrale Riccardo Graziano: «Chiudiamo la stagione regolare su un campo difficile. Sarà una partita utile per tenere alto il ritmo-gara e l’attenzione in ottica-playoff. Un buon test, contro una squadra giovane e particolarmente in forma, che all’andata ci aveva dato del filo da torcere. Nonostante la sfida sia ininfluente per la classifica scenderemo in campo carichi, sfruttando l’occasione per migliorare e aggiustare alcune situazioni di gioco. In settimana lavoriamo bene: mettiamo intensità sia dal punto di vista fisico che tecnico. Siamo pronti, vogliamo concludere bene questo campionato per poi dare tutto nelle due gare finali di stagione».

Conclude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Andiamo ad affrontare una partita tosta e impegnativa. Busca è una bella squadra, mi piacciono molto: hanno svariati elementi molto interessanti, che fanno gola a tutti ma ruotano in orbita Cuneo. Cercheremo di onorare la partita, come sempre. Comunque vada a finire, la stagione è stata ottima sotto tutti gli aspetti: atleti, staff e società. L’indotto della Serie C sul movimento è grande e porterà benefici anche in futuro. Nel prossimo weekend riposeremo, ma venerdì sera i ragazzi andranno a disputare un’amichevole a San Mauro Torinese contro la prima squadra del Sant’Anna Volley, che milita in Serie B e che conosciamo bene, avendola avuta ospite al Trofeo Ormezzano (che peraltro hanno vinto). Insomma, ci attendono due validissimi test per i playoff».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Serie C

Sabato 9/5, ore 20.30 – Palasport di Busca (CN)

Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Domenica 10/5, ore 18.30 – Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Poli Reba Volley – M-APPHOTEL SPB