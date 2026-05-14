Scuola Pallavolo Biellese, confermato il ds Zaramella

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di comunicare la conferma del Direttore Sportivo Oscar Zaramella anche per la stagione 2026/27.

Arrivato al PalaPajetta la scorsa estate, si è rivelato fin dal primo giorno un serio e competente professionista. D’altronde il curriculum parla chiaro: per lui tanti anni di lavoro in Serie A femminile - tra Novara, Pavia e Ornavasso – prima della recente esperienza ad Acqui Terme, in campo maschile.

Il progetto SPB Monteleone Trasporti prosegue dunque nel segno della continuità, con la visione e i valori che Oscar Zaramella saprà garantire. I risultati sono tangibili e trasversali: dal secondo posto della formazione di punta in Serie C (con accesso ai playoff per la promozione) alle cinque qualificazioni ottenute dalle squadre del vivaio alle Final Four territoriali, in cui la società ha anche potuto celebrare due trionfi nella categoria Under13.

La SPB Monteleone Trasporti considera la riconferma di Oscar Zaramella un elemento fondamentale di stabilità e programmazione, la prima tessera del futuro mosaico arancioblù. A lui vanno la stima e il sostegno convinto di tutta la dirigenza, con l’auspicio – naturalmente – che il processo di crescita possa ancora continuare.

Queste le parole del direttore sportivo Oscar Zaramella: «Prima di tutto desidero ringraziare la SPB Monteleone Trasporti per la fiducia dimostrata scegliendo di confermarmi anche per la prossima annata. Questa decisione significa molto per me: ci permetterà di continuare il buon lavoro che - tutti insieme - abbiamo svolto fino a questo momento. Mi riferisco tanto alla programmazione quanto alla gestione: in primis della parte tecnica, ma anche di quella legata a tutti gli altri settori dell’attività societaria. Uno sforzo compiuto grazie ai tanti collaboratori che mettono il loro tempo e il loro impegno a sostegno della SPB Monteleone Trasporti».

A nome della società arancioblu si è espressa Giusi Cenedese: «Dopo il primo anno di percorso possiamo dire che è stato svolto un lavoro adatto e specifico, in base a ciò che richiedeva il nostro contesto. La scelta di ripartire da Oscar Zaramella è un presupposto di continuità in ottica futura. Vogliamo costruire su fondamenta stabili, poi l’attività pallavolistica andrà avanti e lo farà a prescindere dalla categoria in cui giocheranno le nostre squadre. Il direttore sportivo ha portato un contributo personale, fatto soprattutto di intelligenza e consapevolezza: lui ha capito perfettamente quali fossero le esigenze della nostra realtà. Il lavoro da fare è ancora molto e i frutti si potranno vedere soltanto con il tempo. La tecnica va sempre impostata sul campo e di recente abbiamo gettato tante basi: il crescendo delle prestazioni è evidente, ma nulla arriverà mai per caso. Oggi la SPB Monteleone Trasporti sta ancora una volta vivendo un momento di sviluppo decisamente entusiasmante. Il mio cuore batte sempre per le giovanili, perché è da lì che passa ogni nostro miglioramento. Oscar Zaramella lo sa bene: crede nel valore dei nostri giovani, e noi puntiamo sul territorio di Biella. Pensiamo continuamente ai piccoli passi che occorre fare, ci vogliono persone che indichino la strada e lui è una di queste».