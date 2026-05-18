Biella, lavori stradali in via Milano: senso unico alternato il 21 e 22 maggio

Modifiche alla viabilità in arrivo in via Milano per consentire lavori di ripristino stradale commissionati da E-Distribuzione. Attraverso un’ordinanza il Comune di Biella ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato nel tratto all’altezza del civico 169.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8.30 alle 18 nelle giornate del 21 e 22 maggio 2026. I lavori interesseranno un’area di circa 40 metri quadrati.

Per garantire la sicurezza della circolazione, il traffico sarà regolato tramite segnaletica mobile e movieri, senza l’utilizzo di semafori temporanei. Nel tratto interessato verrà inoltre imposto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e sarà previsto un restringimento della carreggiata.