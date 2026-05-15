Grande successo al Biella Forum: l’Italia batte la Francia davanti a 2.800 spettatori FOTO

Una serata di grande sport, partecipazione ed entusiasmo ha animato il Biella Forum in occasione del BPER Test Match tra Italia e Francia di volley femminile, concluso con la vittoria delle Azzurre per 3-0 davanti a 2.800 spettatori.

L’appuntamento biellese ha confermato il forte legame tra la città e i grandi eventi sportivi, regalando al pubblico l’occasione di vedere dal vivo la Nazionale italiana guidata da Julio Velasco, che ha conquistato il titolo olimpico nel 2024 e il titolo mondiale nel 2025, in un clima di festa che ha coinvolto famiglie, tantissimi giovani e appassionati provenienti da tutto il territorio.

Il tecnico argentino ha messo in campo una formazione rinnovata e ricca di talento in un percorso di preparazione agli impegni estivi della Volleyball Nations League e del campionato europeo.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria – dichiara il sindaco di Biella Marzio Olivero –. Vedere il Biella Forum con 2.800 persone presenti per sostenere la Nazionale italiana significa che eventi di questa caratura riescono davvero a coinvolgere adulti e bambini uniti dallo stesso entusiasmo. Biella ha dimostrato ancora una volta di essere pronta ad accogliere appuntamenti importanti, capaci di lasciare un segno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano.»

«Il risultato sul campo e l’entusiasmo sugli spalti raccontano il successo di una partita che ha saputo unire spettacolo agonistico alla promozione dei valori sportivi – sottolinea l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola –. Ospitare la Nazionale femminile di volley, oggi punto di riferimento internazionale, è stato motivo di orgoglio per tutta la città. Il Biella Forum ha risposto nel migliore dei modi, confermando la qualità della struttura e una brillante capacità organizzativa. Grazie alla Federazione Italiana Pallavolo per aver scelto Biella come sede della gara e tutti i volontari dello staff che hanno contribuito a questa bella serata.»