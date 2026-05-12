TeamVolley, la semifinale arriva al Golden Set per il Botalla

Brividi ed emozioni intense nel weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

Il Botalla perde 3-1, ma conquista il golden set nel derby contro Vigliano e con esso la qualificazione alle semifinali del tabellone di Prima Divisione TST . Sotto 11-14, le ragazze di coach Turcich hanno strappato il 16-14 con una rimonta mozzafiato. Il tutto scontando tante assenze e con una formazione interamente costruita dal vivaio. Netto ko invece per il Generali nel Trofeo "Ziccio" della categoria Under17 .

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST - Quarti di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY - Vigliano Volley 1-3

(25-23/21-25/21-25/20-25/*16-14)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 1, Boggiani 5, Masserano 22, Siviero 1, Guzzo 5, Gariazzo 3, Lanari, Barengo G. 9, Pivotto 8, Di Stefano, Barengo E., Rege (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Innanzitutto faccio i complimenti a Vigliano: hanno fatto una partita incredibile, dando l'anima e tirando fuori un gran risultato che ha annullato l'andata. Se guardo alla gara e non al golden set, non avremmo meritato di passare. È però d'obbligo complimentarmi anche con il nostro gruppo, che nonostante la situazione critica ha pescato - non so da dove - le energie per ribaltare un 14-11 al set di spareggio e strappare la qualificazione ai vantaggi. Da un lato sono molto fiero di loro, c'è stata un po' di fortuna ma ce l'abbiamo fatta: era l'obiettivo primario della stagione e ne siamo contentissimi. Che fatica però! Ci mettiamo sempre in situazioni di pressione autonome e automatiche. Nel tempo che resta dobbiamo lavorare con più serenità. Abbiamo patito altri due problemi fisici, che però non hanno influito sul golden set. Andiamo avanti, troveremo Pavic che è la squadra più forte dell'intero tabellone: sappiamo che sarà molto difficile ma ci proviamo lo stesso, senza problemi. Le nostre caratteristiche sono ben diverse, siamo più giovani e ci giocheremo le nostre carte».

UNDER17 - TROFEO "D.Ziccio"

Trofeo "D. Ziccio" Girone D - 6a giornata

Palestra "U. Schiapparelli" di Occhieppo Inferiore (BI)

Occhieppese Pallavolo - GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-16/25-20/25-19)

Coach Benedetta Daffara: «Una gara che è stata simile nel primo e nel terzo set, in cui siamo partite sotto. Piano piano abbiamo recuperato, ma ormai il vantaggio era delle avversarie. Nel secondo il livello di gioco e attenzione è stato maggiore ed evidente da subito. Siamo riuscite a dominare il punteggio fino a metà set, poi un piccolo calo ha permesso alle avversarie di rientrare e non siamo più state in grado di recuperare. In ogni caso è stata una gara che ci ha permesso di dare spazio a tutte. Prepariamo l’ultima gara dello “Ziccio” per chiudere al meglio il torneo».