SPB Monteleone Trasporti, sabato tra sport e inclusione

Doppio appuntamento, sabato 16 maggio, per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, impegnata in due iniziative dedicate ai giovani, allo sport e all’inclusione.

La società arancioblù prenderà parte al #PartySport2026 di Borriana, promosso dall’AS Gaglianico 1974 con il coinvolgimento di 17 amministrazioni, istituti comprensivi e associazioni sportive del territorio. Dopo la cerimonia di apertura delle 9.45, dalle 10 alle 17 sono previste prove libere, dimostrazioni ed esibizioni.

Nella stessa giornata la SPB sarà anche allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella per la Staffetta inclusiva “100 atleti x 1000 metri”, organizzata in occasione dei 30 anni di ASAD Biella. Le donazioni contribuiranno alla partecipazione di 150 atleti ai Giochi nazionali Special Olympics.

La società sarà presente con i piccoli del Minivolley S3, gli istruttori e le ragazze dell’Under 12 femminile, formazione nata in sinergia con Virtus Biella.

«Abbiamo accettato molto volentieri – commenta il direttore sportivo Oscar Zaramella – perché avremo la possibilità di promuovere il nostro sport in due contesti di aggregazione, giocando insieme e coinvolgendo altri giovani».