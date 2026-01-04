 / Biella

Biella | 04 gennaio 2026, 06:50

Ex Atap di Biella, affidati i lavori per la rimozione dei punti luce in vista del nuovo polo scolastico

Si tratta di un intervento preliminare alla demolizione dell’edificio in corso Risorgimento: spesa da 6.600 euro affidata a Valtellina S.p.A. per il progetto “Scuole Innovative 2015”

La Provincia di Biella ha affidato i lavori per la rimozione dei punti luce presenti nell’area dell’ex Atap, tra corso Risorgimento e via Astrua, un passaggio necessario in vista della demolizione dell’edificio e della successiva realizzazione di un nuovo polo scolastico di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dal progetto “Scuole Innovative 2015”.

L’intervento è stato assegnato con affidamento diretto ad una società di Bergamo, per un importo complessivo di 6.636,98 euro, IVA inclusa. 

La rimozione dei pali dell’illuminazione riguarda sia le aree interne sia quelle esterne al perimetro recintato dell’ex complesso Atap e rappresenta un’operazione preliminare indispensabile per consentire l’avvio delle demolizioni. L’edificio, dichiarato inagibile dal Comune di Biella con ordinanza dello scorso novembre, insiste su un’area che dovrà essere completamente liberata per fare spazio al nuovo edificio scolastico.

Il progetto complessivo di predisposizione dell’area di corso Risorgimento, che comprende la demolizione del fabbricato ex Atap, ha un valore totale di 700 mila euro ed è attualmente in fase di aggiudicazione per quanto riguarda i lavori principali. La realizzazione del nuovo edificio scolastico rappresenta uno degli interventi più rilevanti sul fronte dell’edilizia scolastica cittadina, con l’obiettivo di dotare Biella di una struttura moderna e innovativa.

Biella

