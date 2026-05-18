Biella-Milano più vicina: ATAP al lavoro per una fermata strategica a Carisio FOTO

ATAP è al lavoro per la realizzazione di una fermata nei pressi del casello autostradale di Carisio, una soluzione che potrebbe migliorare sensibilmente i collegamenti del territorio con le principali direttrici verso Milano e l’aeroporto di Malpensa.

A entrare nel dettaglio è la presidente di ATAP, Francesca Guabello, che sottolinea come attualmente non sia possibile effettuare fermate nella zona: “Oggi non è prevista una fermata e questo limita la possibilità di intercettare le linee dirette verso Milano”, ha spiegato.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese. Una deviazione minima della linea Biella–Vercelli, costituirebbe una soluzione che, secondo l’azienda, comporterebbe solo pochi minuti aggiuntivi di percorrenza ma garantirebbe un importante salto di qualità nei collegamenti.

La principale criticità riguarda però l’individuazione dell’area idonea per la fermata: la soluzione più immediata sarebbe il parcheggio utenti situato in prossimità del casello, un’area di competenza di SATAP la concessionaria di Autostrade, attualmente al centro delle valutazioni tecniche.

“Abbiamo già predisposto un progetto con l’Agenzia della Mobilità Piemontese – ha aggiunto la presidente – ora è al vaglio di SATAP, perché la banchina sarebbe collocata proprio nel parcheggio utenti. Stiamo comunque valutando anche soluzioni alternative”.

Nonostante la complessità dell’intervento, i rapporti tra gli enti coinvolti sono stati definiti collaborativi. Negli ultimi mesi si sono svolti diversi incontri e sopralluoghi, e il progetto è ora in fase di approfondimento tecnico.

L’obiettivo finale è quello di creare un punto di interscambio strategico in grado di migliorare i collegamenti non solo tra Biella e Vercelli, ma anche con le principali infrastrutture nazionali e internazionali.