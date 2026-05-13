Prevenzione e ricerca AIRC, in campo anche l’Auser Cossato

Anche i volontari dell’Auser Cossato sono scesi in campo per la prevenzione e la ricerca medica. Domenica scorsa, 10 maggio, era presente lo stand in piazza della Chiesa., assieme al Fondo Edo Tempia per dare il proprio sostegno ad AIRC. In molti, tra cittadini e famigli, hanno raggiunto la postazione per offrire il proprio contributo.
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