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CRONACA | 12 maggio 2026, 13:30

Perde il controllo del ciclomotore per evitare un tombino, giovane soccorsa dal 118 a Quaregna Cerreto

Il sinistro è avvenuto ieri mattina, sul posto anche i Carabinieri.

Perde il controllo del ciclomotore per evitare un tombino, giovane soccorsa dal 118 a Quaregna Cerreto (foto di repertorio)

Perde il controllo del ciclomotore per evitare un tombino, giovane soccorsa dal 118 a Quaregna Cerreto (foto di repertorio)

Incidente stradale autonomo nel comune di Quaregna Cerreto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 11 maggio, in prossimità della rotonda che porta all’Esselunga: stando alle prime ricostruzioni, una 20enne avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore per evitare un tombino e sarebbe scivolata a terra sulla strada. 

In breve tempo, la giovane è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi di rito.

g. c.

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