Perde il controllo del ciclomotore per evitare un tombino, giovane soccorsa dal 118 a Quaregna Cerreto

Incidente stradale autonomo nel comune di Quaregna Cerreto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 11 maggio, in prossimità della rotonda che porta all’Esselunga: stando alle prime ricostruzioni, una 20enne avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore per evitare un tombino e sarebbe scivolata a terra sulla strada.

In breve tempo, la giovane è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi di rito.