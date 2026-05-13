Cossato, apre la portiera dell'auto e colpisce una ciclista: conducente scoperto senza patente

Verrà molto probabilmente deferito l’uomo alla guida della sua auto che, nella prima serata di ieri, 12 maggio, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una ciclista.

Il fatto è accaduto nel comune di Cossato: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri, una 49enne è finita a terra con la bicicletta dopo esser stata colpita dalla portiera di un mezzo, spalancata inavvertitamente poco prima del suo passaggio dal conducente, intento a scendere dal mezzo in sosta.

A causa dell'impatto con l’asfalto, la donna si sarebbe procurata alcune escoriazioni e, una volta assistita dal 118, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, sarebbe emerso che la persona al volante fosse senza patente di guida perché revocata in passato. Inoltre, di fronte alla richiesta di informazioni da parte dei militari dell’Arma, avrebbe fornito generalità false. Ora, rischia una denuncia.