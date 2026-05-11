A Mottalciata torna “Notte di note”, 41ª rassegna corale del Coro La Campagnola

Le tradizioni popolari vivono anche attraverso il canto. Con questo spirito il Coro Biellese La Campagnola di Mottalciata, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la disponibilità della Parrocchia, ripropone la rassegna di canto corale “Notte di note”, giunta alla 41ª edizione.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio 2026, alle 21, nella Chiesa di San Vincenzo a Mottalciata. Accanto al coro organizzatore, la serata vedrà la partecipazione di due formazioni ospiti: il Coro Out of Time di Barbaiana di Lainate, in provincia di Milano, diretto da Simone Hopes, e il Coro Valsassina di Cremeno, in provincia di Lecco, diretto da Maria Grazia Riva.

Il Coro Out of Time è nato nel Natale del 2005 nella Parrocchia di Barbaiana. Si tratta di una piccola formazione femminile composta da cinque elementi, che si alternano nelle voci di contralto e soprano. In vent’anni di attività il gruppo ha avuto numerose occasioni per farsi conoscere in Italia e all’estero, con un repertorio che spazia dalla musica sacra alla leggera, passando per gospel, spiritual e canti tradizionali di diversi popoli.

Il Coro Valsassina nasce invece nel 1969 da un gruppo di amici riuniti attorno a Giuseppe Devizzi, con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni valsassinesi. Dopo il debutto nel 1973 al Teatro dell’Arte di Milano, la formazione si è esibita in numerose trasferte nazionali e internazionali. Dal 2002 organizza la rassegna corale “La montagna canta”, nata per promuovere il canto corale e favorire lo scambio culturale con altri gruppi musicali. Dal 2016 la direzione è affidata al maestro Maria Grazia Riva.

L’ingresso alla serata sarà gratuito. Il Coro La Campagnola invita la cittadinanza a partecipare e ricorda che la formazione è aperta a nuovi coristi: le prove si tengono ogni venerdì sera alle 21 nella sede di via Moricco 8, a Mottalciata.