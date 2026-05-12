Dolore e infinita tristezza nel Biellese, a 36 anni è mancato Giovanni Todisco

Dolore e infinita tristezza nel Biellese per la prematura scomparsa di Giovanni Todisco, mancato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Aveva 36 anni. Era molto conosciuto in tutta la provincia, apprezzato per le sue qualità umane. A darne il triste annuncio i genitori, assieme alla sorella, ai parenti e agli amici tutti.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Papale, avranno luogo alle 10 di domani, mercoledì 13 maggio, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cossato. Sempre qui sarà recitato il Santo Rosario alle 18 di stasera.