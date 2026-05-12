Auser Cossato-Fondo Edo Tempia, firmato il protocollo d’intesa

Con la firma nella sede di via Malta 3 è diventato operativo il protocollo d’intesa tra il Fondo Edo Tempia e l’Auser di Cossato. L’accordo porterà servizi e vantaggi a entrambe le associazioni. Lo staff medico del Fondo si impegnerà a fornire visite preventive alle volontarie e ai volontari di Auser per tenere la loro salute sotto controllo. I test comprendono il controllo della pressione e della frequenza cardiaca, l’elettrocardiogramma e, per i maschi, l’esame del Psa, il prelievo di sangue per la misurazione della proteina sentinella di problemi alla prostata.

Allo stesso modo sarà messa una disposizione la valutazione attitudinale per i volontari stessi, coinvolgendo l’équipe del centro di ascolto psicologico, con la possibilità di partecipare a verifiche periodiche. Auser metterà invece a disposizione la sua squadra per le campagne di sensibilizzazione e alle manifestazioni organizzate dal Fondo Edo Tempia, per esempio le vendite di arance, azalee e cioccolatini a favore dei progetti di ricerca a beneficio dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Inoltre si impegna a collaborare ai servizi dei trasporti dei pazienti da e verso i centri medici, uno dei servizi gratuiti messi a disposizione dal Fondo.

Alla piccola cerimonia della firma erano presenti i due presidenti Simona Tempia e Marco Abate. «È stato facile incontrarci» è stato il loro commento, «dati gli scopi comuni. Dalla nostra collaborazione vogliamo che scaturisca un sostegno alle persone, a favore del territorio di competenza allo scopo di dare sempre maggiori servizi a più biellesi possibile».