La Cervo R.B. supera il primo turno playoff: basta il 3-3 contro La Romanese

Con il 3-3 maturato al “Leandro Poma”, dopo 125 minuti combattuti, La Cervo R.B. supera il primo turno playoff facendo valere la migliore posizione in classifica. Una qualificazione sofferta, arrivata al termine di una gara intensa contro La Romanese.

Mister Andrea Ranieri schiera Baù, Giorgi, Cerutti, Naingoran, Caucino, Di Blasi, Giana, Finotto, D’Abbene, Cavalli e Francesco Cinguino. I biancoblu partono forte e all’8’ trovano il vantaggio: D’Abbene conquista palla a centrocampo e, di controbalzo, serve Giana, che entra in area e scarica un destro potente sotto la traversa.

Al 13’ Francesco Cinguino affonda sulla sinistra e mette al centro per D’Abbene, che appoggia a Finotto: il sinistro del capitano termina poco sopra la traversa. Al 19’ ancora D’Abbene lavora un buon pallone in area per Francesco Cinguino, il cui destro viene parato dal portiere canavesano.

La Romanese pareggia al 32’: dopo una punizione respinta, la seconda palla arriva a Di Lillo, che batte Baù con un piatto rasoterra. La Cervo R.B. torna avanti al 42’, quando su rilancio di Baù D’Abbene spizza per Francesco Cinguino, bravo a involarsi in area e a superare il portiere in uscita per il 2-1.

Nella ripresa, al 54’, i padroni di casa trovano il terzo gol. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Cavalli e deviato, Francesco Cinguino calcia con forza: il portiere respinge, ma lo stesso Cinguino recupera il pallone e mette al centro dalla sinistra per Finotto, che insacca di piatto il 3-1.

Gli ospiti non si arrendono. Al 71’ un cross dalla destra viene intercettato da un braccio biancoblu: calcio di rigore trasformato da Di Lillo alla sinistra di Baù. Due minuti più tardi La Cervo R.B. ha l’occasione per riallungare, con Francesco Cinguino che serve Cavalli in area, ma il suo destro viene deviato dal portiere. All’82’ Vota firma il 3-3 dopo una bella triangolazione sulla sinistra.

Si va così ai supplementari. Al 109’ Francesco Cinguino fugge sulla sinistra e mette in mezzo in spaccata: il pallone danza sulla linea di porta prima di essere allontanato. Al 112’ lo stesso Cinguino verticalizza per D’Abbene, che colpisce il palo con uno splendido pallonetto. Al 116’ ci prova Di Lillo su punizione dai 25 metri, posizione centro-sinistra, ma Baù para. Il forcing finale dei canavesani non cambia il risultato: al 125’ è 3-3, punteggio che premia La Cervo R.B. grazie alla migliore classifica.

“Abbiamo trovato un avversario tosto – commenta capitan Andrea Finotto – che ci aveva già messo in difficoltà in campionato e ha fatto una grande stagione. Ma, in casa nostra, ce lo meritavamo ed è giusto che siamo andati avanti noi”.

Soddisfatto, pur con qualche rammarico, anche mister Andrea Ranieri: “Siamo contenti anche se, sul 3-1, abbiamo preso due gol stupidi. Creiamo tanto ma non sfruttiamo tutte le occasioni”.