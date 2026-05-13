Croce Rossa in visita alle scuole di Ponderano, protagonista il progetto "Bimbi a bordo"

Nella giornata di ieri il Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana è stato ospite alla scuola di Ponderano con il progetto “Bimbi a bordo", insieme alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile.

Lo rende noto la stessa CRI sui propri canali social: "Durante l’incontro abbiamo parlato di sicurezza stradale e dell’importanza dei corretti comportamenti sulla strada, attraverso momenti educativi, giochi e attività coinvolgenti. Gli alunni hanno inoltre potuto visitare la nostra Bambulanza e salutare il nostro Orso Giorgio, che come sempre ha portato sorrisi ed entusiasmo. È stato bello vedere tanta curiosità e partecipazione e, soprattutto, scoprire che i più grandicelli ricordavano ancora i messaggi trasmessi durante la scorsa edizione. Un grazie speciale agli insegnanti e a tutto il personale scolastico per l’accoglienza e l’ospitalità".