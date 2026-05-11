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Cossato e Cossatese | 11 maggio 2026, 17:32

Cossato, orari e modalità di rinnovo della carta d'identità

Dopo il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non avranno più valore

Cossato, orari e modalità di rinnovo della carta d'identità

Cossato, orari e modalità di rinnovo della carta d'identità

Le carte di identità cartacee già rilasciate avranno scadenza il 3 agosto 2026 anche se la data di scadenza riportata sul documento è successiva. Dopo il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non avranno più valore nemmeno come documento di riconoscimento.

Alcune informazioni dal Comune di Cossato:

Quando è possibile rinnovare la carta di identità?

La richiesta di emissione di una carta di identità elettronica per sostituire la cartacea si può fare in qualunque momento.

I cittadini residenti a Cossato possono chiedere l’emissione di una nuova carta di identità nei seguenti giorni:

  • lunedì , martedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:15 ad accesso libero
  • giovedì con orario continuato dalle 08:30 alle 15:30 ad accesso libero
  • martedì pomeriggio su appuntamento
  • venerdì mattina su appuntamento

Gli appuntamenti sono prenotabili tramite il sito del comune di Cossato nella sezione “Prenotazione appuntamento

Cosa portare con sé al rinnovo?

  • Carta di identità cartacea; nel caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia
  • 1 fototessera recente (non più di sei mesi), scattata frontalmente, senza indossare gli occhiali e che rispetti le normative Ministeriali.
  • Bancomat o carta di credito. Si precisa che in Comune non è possibile pagare in contanti. Nel caso si sia sprovvisti di carte di pagamento è possibile richiedere il PagoPA ed effettuare il pagamento presso altri sportelli purché questo avvenga prima dell’emissione della carta.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Cossato oppure contattare gli uffici al numero 015 9893 111 o tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.cossato.bi.it

NON ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO. RINNOVA PER TEMPO LA TUA CARTA DI IDENTITA’

c.s.comune di cossato, s.zo.

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