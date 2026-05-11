Cossato, orari e modalità di rinnovo della carta d'identità

Le carte di identità cartacee già rilasciate avranno scadenza il 3 agosto 2026 anche se la data di scadenza riportata sul documento è successiva. Dopo il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non avranno più valore nemmeno come documento di riconoscimento.

Alcune informazioni dal Comune di Cossato:

Quando è possibile rinnovare la carta di identità?

La richiesta di emissione di una carta di identità elettronica per sostituire la cartacea si può fare in qualunque momento.

I cittadini residenti a Cossato possono chiedere l’emissione di una nuova carta di identità nei seguenti giorni:

lunedì , martedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:15 ad accesso libero

giovedì con orario continuato dalle 08:30 alle 15:30 ad accesso libero

martedì pomeriggio su appuntamento

venerdì mattina su appuntamento

Gli appuntamenti sono prenotabili tramite il sito del comune di Cossato nella sezione “Prenotazione appuntamento“

Cosa portare con sé al rinnovo?

Carta di identità cartacea; nel caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia

1 fototessera recente (non più di sei mesi), scattata frontalmente, senza indossare gli occhiali e che rispetti le normative Ministeriali.

Bancomat o carta di credito. Si precisa che in Comune non è possibile pagare in contanti. Nel caso si sia sprovvisti di carte di pagamento è possibile richiedere il PagoPA ed effettuare il pagamento presso altri sportelli purché questo avvenga prima dell’emissione della carta.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Cossato oppure contattare gli uffici al numero 015 9893 111 o tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.cossato.bi.it

NON ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO. RINNOVA PER TEMPO LA TUA CARTA DI IDENTITA’