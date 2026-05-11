Cossato, orari e modalità di rinnovo della carta d'identità

Le carte di identità cartacee già rilasciate avranno scadenza il 3 agosto 2026 anche se la data di scadenza riportata sul documento è successiva. Dopo il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non avranno più valore nemmeno come documento di riconoscimento.
Alcune informazioni dal Comune di Cossato:
Quando è possibile rinnovare la carta di identità?
La richiesta di emissione di una carta di identità elettronica per sostituire la cartacea si può fare in qualunque momento.
I cittadini residenti a Cossato possono chiedere l’emissione di una nuova carta di identità nei seguenti giorni:
- lunedì , martedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:15 ad accesso libero
- giovedì con orario continuato dalle 08:30 alle 15:30 ad accesso libero
- martedì pomeriggio su appuntamento
- venerdì mattina su appuntamento
Gli appuntamenti sono prenotabili tramite il sito del comune di Cossato nella sezione “Prenotazione appuntamento“
Cosa portare con sé al rinnovo?
- Carta di identità cartacea; nel caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia
- 1 fototessera recente (non più di sei mesi), scattata frontalmente, senza indossare gli occhiali e che rispetti le normative Ministeriali.
- Bancomat o carta di credito. Si precisa che in Comune non è possibile pagare in contanti. Nel caso si sia sprovvisti di carte di pagamento è possibile richiedere il PagoPA ed effettuare il pagamento presso altri sportelli purché questo avvenga prima dell’emissione della carta.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Cossato oppure contattare gli uffici al numero 015 9893 111 o tramite mail all’indirizzo anagrafe@comune.cossato.bi.it
NON ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO. RINNOVA PER TEMPO LA TUA CARTA DI IDENTITA’