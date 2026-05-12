L’addio di Lessona a Silvio Rottin, storico sindaco di Crosa

In molti questa mattina, 12 maggio, si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Crosa per l’ultimo saluto a Silvio Rottin, storico sindaco dell’abitato e protagonista della nascita del nuovo comune di Lessona. Aveva 83 anni. In molti, tra cittadini e residenti, hanno condiviso nei giorni scorsi i propri messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tra questi, figura l’amministrazione assieme ai dipendenti di Lessona.
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