L’addio di Lessona a Silvio Rottin, storico sindaco di Crosa

In molti questa mattina, 12 maggio, si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Crosa per l’ultimo saluto a Silvio Rottin, storico sindaco dell’abitato e protagonista della nascita del nuovo comune di Lessona. Aveva 83 anni. In molti, tra cittadini e residenti, hanno condiviso nei giorni scorsi i propri messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tra questi, figura l’amministrazione assieme ai dipendenti di Lessona.