Bi Roller, podi e successi alla maratona di German Cup

Grande successo per i pattinatori biellesi alla 2’ tappa della German Cup a Regensburg.

Sabato, 9 maggio, scorso 4 atleti Bi Roller che vestono la maglia del Team Hard Legs con la quale competono in Europa e nel circuito IRC in Italia hanno partecipato alla mezza maratona e alla gara sui 100 metri conquistando posizioni di rilievo e salendo sul podio.

Matilde Zanchetta iscritta nella categoria Fitness ha corso la gara lunga con molta tenacia, rimanendo attaccata fino alla fine al gruppo di testa delle Senior F, e chiudendo con uno splendido 3’ posto. 3’ posto anche nella 100 metri sprint.

Per la categoria Senior F Susanna Rocchetti ha conquistato il 1’ posto nella gara sprint 100 metri ma purtroppo non è riuscita a conquistare il risultato sperato nella mezza maratona: partita in fuga troppo presto non è riuscita a tenere la testa del gruppo ed è stata recuperata dalle atlete sopraggiunte.

Ottime prestazioni anche per i due ragazzi: Michele Rocchetti è arrivato 4’ nella mezza maratona. Doppio successo per Achille Sangiorgi: 5’ nella mezza maratona con un ottimo tempo e 1’ nella 100 metri sprint.

Oltre agli atleti biellesi altri atleti del Team Hard Legs capitanato da Michele Cicognani si sono distinti nella mezza maratona: Filippo Bagnolini che si è aggiudicato il 1’ posto nella categoria Fitness, il padre Luca Bagnolini e lo stesso Michele Cicognani.

Il prossimo appuntamento per la squadra Bi Roller saranno i Campionati Italiani Maratona, domenica 24 maggio e poi il giorno successivo, 25 maggio, i ragazzi del Team parteciperanno alla maratona di Schaffhausen al confine tra Svizzera e Germania.