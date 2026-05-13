Cerrione, il CCRR festeggia la Giornata dell’Europa

A Cerrione il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, partners del progetto Piemonte Giovani, ha festeggiato il 9 maggio scorso la Giornata dell'Europa.

Fin dal 1950 il ministro degli Esteri Robert Schumann suggerì l'idea di una nuova forma di cooperazione che avrebbe reso impensabile un'altra guerra tra i paesi europei. Il suo discorso, passato alla storia come Dichiarazione Schuman, fu il primo importante passo verso la creazione dell’Unione Europea che conosciamo oggi.

“Una giornata che celebra la pace e l’unità in Europa – sottolinea il vicesindaco Anna Maria Zerbola- Con i giovani abbiamo ricordato i paesi a noi gemellati come Francia, Germania, Inghilterra, Grecia, Slovacchia, Romania e Croazia. Abbiamo evidenziato quanto ci siamo arricchiti in storia, cultura, nuove abitudini, accoglienza, amicizia, gentilezza e per ultima in curiosità”.