ASD Paladini, confermato tutto lo staff e novità in arrivo FOTO

La società ASD Paladini conclude la stagione 2025/2026 con grande entusiasmo e soddisfazione. La squadra Senior ha sfiorato la promozione, la categoria Under13 ha vissuto un percorso di continua crescita e il settore minibasket ha partecipato a ben 3 categorie oltre ai nostri pulcini: tutto questo con grande impegno e rispetto. Siamo orgogliosi di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare FIP per l’intera stagione e ottenuto il riconoscimento “Gold” per l’attività di minibasket.

Alle nostre “case” di Verrone, Gaglianico e Pollone, abbiamo aggiunto e inaugurato la nuova palestra regolamentare di Ponderano, sede dell’attuale Camp estivo che si svolgerà fino a fine giugno 2026.

Con grande piacere la ASD Paladini conferma tutto lo staff dirigenziale e tecnico per la prossima stagione 2026/2027 con la preziosissima aggiunta di un nuovo istruttore/allenatore: ANTONIO NARDELLI. Antonio, in collaborazione con il nostro storico “Griga” si occuperà di organizzare al meglio tutto il settore giovanile.

Nella prossima stagione 2026/2027, la ASD Paladini svilupperà i progetti Senior (FIP e CSI), Under19, Under14, tutte le categorie Minibasket e proseguirà la collaborazione di basket unificato con Cascina Oremo. A breve verranno comunicate le nostre iniziative che partiranno già dal mese di luglio!