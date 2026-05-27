Basket femminile, l’Under 17 della BFB trionfa in Coppa Primavera

Dopo la sfortunata sconfitta dell'Under 13 nella sua finale il giorno precedente, domenica 24 maggio l'Under 17 del Basket Femminile Biellese ha vendicato le "sorelline" e alzato al cielo la Coppa Primavera superando Pancalieri 63 a 60.

Ribaltando un pronostico che le vedeva sfavorite, dopo la sonora sconfitta proprio con Pancalieri nell'ultima di campionato, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, le ragazze guidate dai coach Giudici e Rabbachin hanno regolato le torinesi nella finale secca giocata al Palasalesiani. Il cammino per arrivare all'ultimo atto era stato quasi netto. Tutte vittorie ed un unico inciampo con la seconda classificata che il calendario aveva beffardamente fatto incontrare solo due settimane prima. La sconfitta di 28 punti è servita alle biellesi per caricarsi e affrontare l'avversario con determinazione, coraggio e forse un po' di pazzia. Ne è uscita una partita ricca di emozione dove le laniere hanno messo in campo tutto il cuore e le energie di cui disponevano.

La partenza non è stata facile. Pancalieri si portava subito in vantaggio, con le ragazze di coach Giudici a tentare di contenere un divario che però si allargava di minuto in minuto. Chiuso il primo quarto a -10, a metà del secondo periodo il tabellone segnava -12 prima che un parziale biellese di 11 a 0 riaprisse la gara. Si giocava punto a punto fino all'ultimo periodo, quando le ospiti tornavano ad accumulare punti portandosi, a sei minuti dalla fine, avanti di 11 e pregustando la vittoria finale.

Le laniere però non ci stavano. Spinte dal pubblico casalingo che non ha mai smesso di incitarle, trovavano concentrazione, grinta e precisione al tiro avvicinandosi alle avversarie sempre più smarrite. Il canestro del pareggio arrivava a un minuto e quaranta da giocare. In un finale non adatto ai deboli di cuore, le giocatrici della Bfb stringevano i denti e, nonostante una palla che scottava nelle mani di entrambe le squadre, segnavano ancora 5 punti contro i 2 di una frastornata Pancalieri. Il suono della sirena finale sanciva una vittoria meritata e frutto di grande carattere, con l’esplosione di gioia sugli spalti e in panchina. Una prova che dimostra la crescita del gruppo e la forza mentale di questa squadra, capace di ribaltare una situazione difficile con tenacia e affiatamento.

Cala nel migliore dei modi il sipario sulla stagione agonistica del Basket Femminile Biellese, che anche quest'anno ha regalato forti emozioni e grandi soddisfazioni. "Siamo orgogliosi della nostra Under 17, che oggi ha raggiunto un altro grande risultato, così come di tutte le altre squadre. - dicono dalla dirigenza - Ringraziamo i coach e le ragazze per l'impegno e la dedizione durante gli allenamenti e le partite. Ringraziamo tutte le persone dello staff e i genitori che si sono resi disponibili a dare una grossa mano, senza i quali la nostra dirigenza non avrebbe potuto gestire sei squadre (cinque giovanili e la serie B), un'ottantina di ragazze, più di 120 partite."