Il Teens cede in gara 1 dei playoff: gli ospiti vincono 71-81

La formazione arancioblù del Teens esce sconfitta da gara 1 dei playoff, ma resta in partita fino all’ultimo nonostante alcuni giocatori non al meglio della condizione. A pesare sul risultato finale, oltre alle rotazioni ridotte, anche la percentuale ai tiri liberi, ferma al 56%. Gli ospiti si impongono con il punteggio di 71-81.
La partenza sorride alla squadra avversaria, che all’intervallo lungo conduce 31-45. Nel secondo tempo, però, il Teens cambia passo: la difesa sale di intensità e l’attacco trova maggiore continuità. Il parziale di 25-15 riapre la sfida, portando il punteggio sul 56-60 all’inizio dell’ultimo quarto.
In avvio di quarta frazione gli arancioblù continuano a difendere con grande attenzione, senza concedere canestri nelle prime azioni, e riescono a rientrare fino al -2. Nel finale, però, le energie iniziano a calare e alcune buone giocate degli ospiti riportano il divario a otto lunghezze, sul 67-75. Da lì la gara scivola verso il definitivo 71-81.
Tabellino Teens: De Bartolomeo 25, Blair 15, Trombetta 11, Gagliano 8, Tuninetto 8, Leone 2, Roncarolo 2, Manuello, Cardani ne, Zatta ne, Ceretti ne.
Mercoledì, alle 20.30, è in programma gara 2: il Teens proverà ad allungare la serie alla “bella”, mentre gli ospiti avranno la possibilità di chiudere il turno.