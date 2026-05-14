Basket Femminile Biellese: ottimi risultati del settore giovanile

Continua con importanti soddisfazioni il lavoro di formazione delle giovani atlete del Basket Femminile Biellese.

La partecipazione delle ragazze biellesi alle selezioni federali e ai raduni regionali, che riuniscono le migliori cestiste piemontesi, è ormai diventata un appuntamento costante. Quest’anno è stata la volta di Penelope Apicella ed Elisabetta Toniolo, entrambe classe 2013, pedine importanti dell’Under 13 già qualificata per la finale di Coppa Piemonte 2025/26.

Mercoledì 6 maggio, sul parquet di Venaria, le due atlete blu-arancio hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le coetanee che si sono maggiormente distinte durante l’anno e di svolgere allenamenti con istruttori altamente qualificati.

Pochi giorni prima, il 19 aprile, Caterina Gueye, classe 2012, era stata convocata a Bologna per il progetto nazionale One Day Academy del Settore Nazionali.

“È una grande soddisfazione per noi – commentano dalla dirigenza – dare alle nostre ragazze la possibilità di mettersi in luce ed essere prese in considerazione dai vertici del basket nazionale. Vengono premiati il loro impegno, la loro dedizione e il loro amore per il basket, ma anche il lavoro dei coach, in particolare di Lela Merlo, che segue le prime annate delle giovanili e riesce a coniugare la crescita delle ragazze sia sotto l’aspetto educativo sia sotto quello sportivo.

Non siamo la società con i maggiori risultati a livello nazionale o regionale, ma da noi le ragazze possono crescere serene e raggiungere traguardi tecnici davvero ragguardevoli”.

Nella foto, Da sinistra: Penelope Apicella, l’allenatrice Lela Merlo, Elisabetta Toniolo e Caterina Gueye.