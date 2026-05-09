Derby playoff al PalaPajetta: Teens Basket sfida Biella Next in gara 1

Non sarà una domenica qualunque quella del 10 maggio per il basket biellese. Alle 18, al PalaPajetta, il Teens Basket affronterà Biella Next in gara 1 dei playoff, in un derby cittadino che si annuncia particolarmente atteso.

La formazione arancioblù arriva all’appuntamento dopo una regular season di 34 partite, chiusa con 22 vittorie complessive: 13 in casa e 9 in trasferta. Il quarto posto in classifica vale ora l’accesso alla serie playoff, che si giocherà al meglio delle tre gare. Di fronte ci saranno i “cugini” di Biella Next, quinti al termine del campionato.

La sfida sarà valida come quarto di finale per la promozione in Serie B e porterà nuovamente in campo un derby cittadino di grande richiamo. Tifosi e appassionati della palla a spicchi sono pronti a riempire l’impianto di via Pajetta per assistere al confronto tra due tra le principali realtà cestistiche del territorio biellese.

Il grande basket a Biella manca ormai da anni, ma la passione della città per la pallacanestro resta viva. Per questo, al PalaPajetta è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con il tutto esaurito che appare più che probabile.

La squadra del presidente Luciano D’Agostino si presenta ai playoff dopo una stagione positiva, nonostante le diverse difficoltà affrontate lungo il cammino. Per il Teens Basket si tratta della seconda partecipazione della propria storia ai quarti di finale per la promozione in Serie B.

La concentrazione di giocatori e staff è ai massimi livelli. Il gruppo sta vivendo l’attesa lavorando con intensità, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per gara 1.

La palla a due è fissata per le 18. Per l’occasione, il botteghino sarà aperto già dalle 16.30.