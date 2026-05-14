Non bastano il cuore e l’orgoglio per il Teens Basket Biella

Termina 75-69 con gara 2 dei playoff di Serie C la stagione del Teens Basket Biella. Le energie erano ridotte ai minimi termini per i ragazzi arancioblù ieri sera, complici i tanti infortuni dell’ultimo mese di una stagione lunga, ma il cuore dei biellesi non ha mai smesso di battere e la voglia di chi vuole provare lo stesso a vincere anche in condizioni rimaneggiate, ha prodotto una partita, a parte il terzo quarto, di un buon livello, stando anche avanti nel punteggio per alcuni tratti della gara. Nel finale l’orgoglio del Teens ha provato il tutto per tutto rifugiandosi nel fallo sistematico e ricercando canestri rapidi per ricucire lo svantaggio.

Un plauso particolare va alla linea verde del Teens con i ragazzi delle Under Riccardo Zatta, Giovanni Ceretti e il più piccolo Pietro Mora ai quali va il ringraziamento per questi mesi e per la loro presenza costante agli allenamenti ad aiutare i senior. Purtroppo non è bastato, purtroppo la città non potrà vivere gara 3 e un altro derby. Un ringraziamento alla redazione di NewsBiella per la collaborazione di questa stagione, un ringraziamento a staff, giocatori, dirigenti, del Teens Basket Biella.

Tabellini:

Blair 22, Tuninetto 18, De Bartolomeo 13, Trombetta 11, Cardani 1, Gagliano, Manuello, Roncarolo, Leone, Zatta ne, Ceretti ne, Mora ne.