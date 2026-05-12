Basket Femminile Biellese, vittoria contro Torino Nord Academy

Obiettivo centrato per il Basket Femminile Biellese, che anche quest’anno ha raggiunto il traguardo fissato a inizio stagione: la permanenza in Serie B.

Dopo i playoff mancati di poco e un girone playout condotto da protagonista, la BFB era inciampata contro Arona e, nella gara di andata della semifinale playout, era stata superata in trasferta da Torino Nord Academy.

Sabato sera, sul parquet di Verrone, capitan Trucano e compagne partivano dal -2 maturato il mercoledì precedente. Le biellesi hanno ribaltato la situazione imponendosi 61-49, risultato che garantisce il diritto a disputare anche nella prossima stagione il campionato di Serie B.

Dopo un primo quarto in equilibrio, chiuso sul 15-15 e segnato dalle alte percentuali al tiro da tre delle ospiti, la svolta è arrivata nella seconda frazione, con la BFB capace di piazzare un parziale di 21-6. In controllo nel terzo periodo, Biella ha aperto l’ultimo quarto con un rassicurante vantaggio di 18 punti. Vano il tentativo delle torinesi di rientrare, nonostante pressing e aggressività a tutto campo.

La squadra di coach Bertetti ha amministrato il margine fino alla sirena finale, concedendo negli ultimi minuti spazio anche alle ragazze che durante l’anno avevano trovato meno impiego.

“Anche quest’anno abbiamo vinto il nostro campionato – commentano dalla dirigenza –. Con i costi cresciuti vertiginosamente e le poche risorse finanziarie, aver raggiunto nuovamente la salvezza vale per noi quanto un titolo. È stata una stagione faticosa, con alti e bassi, ma le ragazze hanno sempre saputo rialzare la testa. È un gruppo meraviglioso, che ci ha fatto emozionare e ci rende orgogliosi di far parte della famiglia BFB”.

La società rivolge poi un ringraziamento “a tutte le atlete, dalle veterane a chi ha avuto meno minuti in partita, perché senza la presenza costante e l’impegno negli allenamenti non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato così importante”. Un grazie anche allo staff, ai medici, ai dirigenti accompagnatori, alla fisioterapista e ai coach Riccini, Rabbachin e Bertetti “per aver guidato il gruppo fino all’obiettivo fissato”.

BASKET FEMMINILE BIELLESE – TORINO NORD ACADEMY 61-49

BFB: Viola, Habti 10, Senesi 4, Peretti, Guzzon 6, Trucano 11, Tombolato 21, Raga 9, Rabbachin, De Luca.

All.: Bertetti. Ass. all.: Riccini e Rabbachin.