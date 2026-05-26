Biella Next per il territorio: in Gara 2 dei playoff il sostegno all’Asilo del Vandorno

«Per Gara 2 delle semifinali playoff non scendiamo in campo solo per inseguire una finale, ma per dare ancora una volta un aiuto concreto al nostro territorio», afferma il presidente di Biella Next, Pier Giorgio Castelli. Dopo i 2.400 euro raccolti nei quarti di finale a favore di Mucrone Local, la società rinnova il proprio impegno solidale.

In occasione della sfida contro il CUS Torino, l’intero ricavato della gara sarà destinato all’Asilo Infantile di Biella Vandorno per sostenere il progetto “Avrò cura di te”. L’ingresso, al costo di 5 euro, è riservato ai maggiorenni.

L’iniziativa punta a rendere la storica struttura educativa uno spazio sempre più inclusivo, innovativo e immerso nella natura, dedicato al benessere e alla crescita dei bambini. Dalla sala multisensoriale all’orto didattico, fino agli spazi all’aperto, “Avrò cura di te” rappresenta un investimento concreto sui più piccoli e sul territorio.

«Ringraziamo di cuore Pallacanestro Biella e Biella Next per aver scelto di sostenere il nostro progetto – dichiara il presidente dell’Asilo Infantile Vandorno, Daniele Mazzucco –. Sapere che sport e territorio possono unirsi per aiutare i bambini e costruire opportunità per il futuro è per noi motivo di grande emozione e gratitudine».

«Anche questa volta vogliamo che il basket sia qualcosa di più di una partita. Vogliamo che sia partecipazione, vicinanza e senso di comunità – conclude Castelli –. Vi aspettiamo al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi e, insieme, contribuire a qualcosa di importante per Biella».